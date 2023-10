Padre estrae la figlioletta dal finestrino del bus precipitato a Mestre

Mestre, Venezia - Quasi un miracolo. In tanto dolore e disperazione per il tragico incidente di Mestre sembra – appunto – quasi un miracolo il salvataggio di una bambina da parte di un padre in mezzo all'ammasso di lamiere del pullman precipitato dal viadotto Vampa. Sui social sta infatti girando il video (ripreso da un passante) di un uomo che sfonda il finestrino ed estrae fuori la piccola, incredibilmente viva.

Una scena drammatica, per fortuna a lieto fine. Ma quello che si sono trovati davanti i soccorritori è stata davvero “un’apocalisse”, come l’ha definita il sindaco di Venezia, Luigi Brugaro. I morti sono 21, tra cui anche due bambini e una ragazza minorenne. Quindici i feriti: i quattro più gravi sarebbero maggiorenni tra i 20 e i 30 anni. Secondo quanto si apprende, tre sono ricoverate in Rianimazione all'ospedale dell'Angelo di Mestre e uno a Dolo.

La Procura di Venezia ha avviato un'inchiesta per fare luce sull'incidente. Tra le ipotesi sulle cause forse un suo malore. Nelle prossime ore verranno analizzate le immagini delle telecamere di sicurezza puntate sul cavalcavia, per capire meglio la dinamica dello schianto.