Padre picchia il figlio di 5 anni a Scicli, le intercettazioni telefoniche. VIDEO

Scicli - La trasmissione Mattino 5, condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi su Canale 5, ha pubblicato le intercettazioni telefoniche in cui vengono ascoltate le telefonate del padre violento di Scicli all'ex compagna in relazione alle deposizioni della stessa negli interrogatori dei carabinieri.

Il 39enne di Scicli, reo di aver picchiato il figlio di 5 anni e oggi ristretto in carcere a Ragusa, nei giorni successivi al ricovero del bambino in ospedale a Modica e di avvio delle indagini da parte dei carabinieri, parla con la ex e si dice preoccupato che lei non abbia saputo sviare le indagini inventando la caduta del bambino dalla vasca da bagno.

L'uomo è preoccupato che la donna non abbia saputo mentire bene e a sufficienza e la telefono tradisce tutto il proprio nervosismo. Il VIDEO: