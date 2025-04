Paga una bibita, ma sotto la giacca ha bottiglie d’olio

Catania - I carabinieri di Catania sono intervenuti in un supermercato di corso Sicilia e hanno arrestato un 29enne nordafricano, pregiudicato, per furto, resistenza e falsa attestazione di identità. Gli addetti del supermercato, attraverso il sistema di videosorveglianza, hanno visto il giovane che, scelte alcune bottiglie di olio, le ha nascoste sotto la giacca, per poi dirigersi verso le casse con in mano soltanto una bevanda in lattina.

I militari, ricevuta la descrizione del ladro, lo hanno fermato appena uscito dal negozio con tutte le bottiglie di olio. Il 29enne ha tentato con forza di sottrarsi al controllo, cercando prima di colpire con un pugno un carabiniere e poi scappando a piedi. Fuga che è durata solo qualche metro grazie all’inseguimento dei militari.