Palermo, 30 mazzate con tutta la forza per sfondare la vetrina VIDEO

Palermo – Colpi con tutta la forza in corpo fino a quando, dopo una trentina di mazzate, il vetro non cede e il giovane malvivente scappa a piedi con il complice insieme alla refurtiva. Il furto è avvenuto in centro in piena notte, all'ottica Minacapelli in via Maqueda, e il filmato delle telecamere di videosorveglianza è stato postato su Fb dai titolari dell'attività, i fratelli Vito e Angelo: “I 30 colpi di mazza messi a segno per sfondare le vetrine, contestualizzati in questo periodo, forse in post pandemia, sono particolarmente dolorosi - denunciano -. Non possiamo nascondere l'amarezza, poiché ci stavamo preparando finalmente alla ripartenza. Ci rimboccheremo le maniche ed andremo avanti".