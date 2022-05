Palermo, 38enne incinta sviene e muore: neonato in pericolo

Palermo - Una donna di 38 anni all’ottavo mese di gravidanza è stata trovata morta sul pavimento dal marito, questa mattina, nel loro appartamento in Antonio Vian a Palermo, nel quartiere Acqua dei Corsari. Secondo le prime informazioni ancora frammentarie, l'uomo avrebbe riferito di uno svenimento improvviso della moglie. Il 118 arrivato col medico rianimatore ha fatto di tutto per salvarla, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La vittima è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Buccheri La Ferla, dove con un parto cesareo d’urgenza è stato fatto partorire il piccolo: ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale, le sue condizioni sono molto gravi a causa del lungo periodo in cui è rimasto senza ossigeno nel grembo materno, e si teme anche per la sua vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ma, da quanto si apprende, non si tratterebbe di una morte violenta: nelle prossime ore il pm - dopo la ricognizione del medico legale - deciderà se conferire l’incarico per l’autopsia, si spera solo sul corpo della madre.