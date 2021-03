Palermo, alla Fiera del Covid: centinaia assembrati per vaccinarsi VIDEO

Palermo - Hai voglia a vaccinarti se par farlo rischi il Covid; hai voglia a prenotarti se devi aspettare ore in piedi sul marciapiede; hai voglia a vietare riunioni e assembramenti, chiudendo bar e ristoranti, se è per primo il “sistemone” della macchina vaccinale a crearli. Oltre alle foto, alleghiamo le ultimissime immagini diffuse ieri pomeriggio dall’hub allestito alla Fiera del Mediterraneo.

In verità è da inizio marzo che dal capoluogo si susseguono ogni giorno filmati con le code chilometriche di vaccinandi, e le manifestazioni di lavoratori e di tifosi, in una provincia che, guarda caso, prosegue imperterrita a staccare tutte le altre siciliane rappresentando da sola un terzo dei contagi regionali. Un disservizio inqualificabile, e meno male che le somministrazioni di Astrazeneca non erano ancora riprese!