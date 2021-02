Palermo, appuntamento su TikTok: abusata a 11 anni da un 16enne

Palermo – A soli 11 anni costretta a un rapporto sessuale nel bagno di un centro commerciale "La Torre" di Borgo Nuovo da un sedicenne, con cui avrebbe fissato un appuntamento via chat lunedì scorso. La ragazzina ha raccontato tutto ai genitori, che hanno subito denunciato il giovane alla polizia. Da quanto è emerso, datempo i due chattavano sui social TikTok e Instagram e si sono ritrovati al centro commerciale accompagnati lei da un’amica e lui da un suo coetaneo. Secondo il racconto della presunta vittima, dopo una passeggiata il ragazzo l'avrebbe seguita in bagno, obbligandola a un rapporto orale. Ora è indagato. L'inchiesta della polizia è in corso e il caso è trattato col massimo riserbo dagli inquirenti data la minore età dei protagonisti.