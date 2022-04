Palermo, auto in fiamme in viale Regione Siciliana VIDEO

Palermo - Una Panda bianca ha preso fuoco stamani in viale Regione Siciliana, a Palermo, all’altezza di via Evangelista di Blasi in direzione Catania. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, mentre la polizia stradale chiudeva la carreggiata al traffico, creando lunghe sulla bretella laterale dov'è stata deviata la circolazione. Non si conoscono le condizioni del conducente della vettura. Le indagini per capire le cause dell’incendio sono tuttora in corso.