Palermo, botti e petardi davanti al carcere per festeggiare detenuto VIDEO

Palermo – Ieri sera intorno alle 20 alcune automobili e motociclette hanno fermato il traffico, assembrandosi davanti al carcere dell'Ucciardone per esplodere in aria dei fuochi d'artificio e strombazzare con i clacson: a quanto pare, il motivo della “festa” in strada era il compleanno di un amico detenuto nella prigione. Il tutto, come si può vedere, in spregio ai divieti e alla zona rossa appena istituita nel capoluogo siciliano.