Palermo, dagli incendi agli allagamenti è un attimo

Palermo - Un violento temporale ha investito Palermo nel giorno del Festino di Santa Rosalia, la patrona della città, che quest’anno non prevede manifestazioni in strada. La pioggia ha iniziato a cadere copiosa nel primo pomeriggio e da quel momento il centralino dei vigili del fuoco non ha smesso di squillare: strade allagate nella zona dell’ospedale Buccheri La Ferla, in via Messina Marine e nei pressi degli ospedali Civico e Policlinico.

Disagi alla circolazione anche in viale Regione Siciliana, in via Ugo La Malfa e all’imbocco delle autostrade Palermo-Catania e Palermo-Mazara del Vallo. Numerosi gli interventi per le grondaie pericolanti e per allagamenti nelle abitazioni a pioano terra e nei magazzini. Impegnate le squadre dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine.