Palermo – Le impressionanti immagini postate in Rete dai residenti, tra stamattina e ieri notte, degli smottamenti e gli allagamenti provocati dalle piogge a Partanna Mondello, dove si sono spalancate delle voragini in strada.

L’ondata di maltempo in Sicilia non sta colpendo in queste ore solo il Palermitano, ma anche la provincia di Siracusa e le isole Eolie, isolate dalle mareggiate.