Palermo, incidente tra moto e motoape: muore un giovane

Palermo - Incidente mortale questa mattina a Palermo. Un ragazzo di circa 20 anni in sella a una moto ha perso la vita intorno alle 9,30 in via Nicolò Azoti, la vecchia via dell'Ermellino, a pochi passi dal ponte che collega viale Regione Siciliana con il quartiere Bonagia.

Fatale per il giovane, del quale non sono state ancora rese note le generalità, l'impatto con una motoape. Momenti di strazio sul luogo dell'incidente dove sono subito accorsi i familiari della vittima.

Sul posto gli agenti dell'infortunistica della polizia municipale che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente e regolare il traffico della zona che è andato in tilt. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane.