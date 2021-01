Palermo, muore a 9 anni: i suoi organi salvano tre bambini

Palermo - È morta a nove anni e i genitori hanno donato fegato e reni e acceso la speranza di vita di altri tre bambini in diverse regioni italiane. La storia arriva da Palermo, dall'Ospedale dei bambini, è a raccontare la donazione è la madre, Silvia, palermitana: "Ho detto sì - ha spiegato - perché era un gesto che andava fatto. Abbiamo alleviato il dolore di altri bambini e dei loro genitori. La mia bambina adesso è un angelo che ha dato la gioia”.

Il prelievo degli organi è cominciato appena è stata constatata la morte della piccola, e all'operazione erano presenti tutte le equipe chirurgiche interessate giunte da varie parti d'Italia. “Ringrazio la famiglia della bimba, in particolar modo la mamma, - ha affermato il coordinatore regionale del Centro regionale trapianti della Sicilia, Giorgio Battaglia - per la grande generosità e sensibilità. La donazione pediatrica passa attraverso situazioni delicate e difficili. Bisogna ammirare tantissimo il gesto di questa mamma, un gesto prezioso che forse potrà aiutarla a far superare la tragedia vissuta”.

"Una mamma meravigliosa", ha aggiunto Elsa Cannistraro, la psicologa del cento che ha assistito la donna: "Da anni - ha sottolineato - il mio lavoro di supporto alle famiglie nelle terapie intensive mi ha permesso di conoscere tante realtà e tanto dolore. Ma lo strazio più grande è quello che prova un genitore per la morte di un figlio. E questa giovane mamma, nel suo immenso tormento, ha avuto la bontà d’animo e la grande sensibilità di pensare alla angoscia di tante altre mamme che stavano soffrendo come lei ma con la speranza ancora in cuore. Speranza che lei aveva dovuto ormai abbandonare. Non posso che ringraziarla per aver donato, nel suo immenso strazio, luce e gioia ad altre mamme ma anche per aver affidato se stessa e la sua storia a me”.