Palermo: olio nei bidoni, il fusto esplode e sommerge i netturbini VIDEO

Palermo – Due bidoni colmi di olio esausto, nascosti da sacchi di spazzatura per renderne impossibile l’individuazione, scoppiati dopo che la pala del camion ha iniziato a pressare i contenitori per svuotarli: l’olio compresso è improvviso schizzato fuori, ricoprendo i due dipendenti della Rap che – sottoposti ad accertamenti in pronto soccorso – non hanno fortunatamente riportato gravi conseguenze. L’incidente è avvenuto ieri in via Pecori Gerardi, in zona Sperone.