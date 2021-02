Palermo, positivo infermiere vaccinato: "Tutto previsto"

Palermo - "L'Aifa aveva prospettato la possibilità che potesse capitare nonostante la vaccinazione di essere infettati. E' previsto dai protocolli, solo che chi è vaccinato non contrae la malattia chi non lo è sì”. Così il Civico spiega il caso dell’infermiere che, nonostante lo scorso 27 gennaio avesse ricevuto la seconda dose di vaccino, ha contratto l’infezione insieme a 4 pazienti. “La persona vaccinata ha gli anticorpi ma nulla vieta che possa entrare a contatto con il virus ed essere contagiato da un positivo”, senza comunque sviluppare la malattia e i relativi sintomi. Il sistema immunitario è quindi preparato, ma l’episodio conferma che anche “un vaccinato che abbassa la guardia è un pericolo".

Sia l’infermiere, in quarantena domiciliare, che i 4 pazienti, trasportati nell’area protetta del pronto soccorso, stanno bene e il nuovo cluster è stato prontamente arginato. Ad ogni modo, nel reparto medicina d'urgenza al momento non sono accettati nuovi ricoveri a scopo precauzionale. L’ospedale ha avviato, altrettanto da protocollo, un’indagine interna per capire cosa sia successo ma “certo non riusciremo a stabilire se sia stato l'infermiere ad infettare i pazienti o qualche paziente ad infettare l'infermiere. Per questo - conclude la direzione sanitaria - da giorni diciamo a quanti si sono vaccinati di mantenere sempre le stesse precauzioni e non abbassare la guardia.