Palermo, ragazzo di 20 anni morto dopo una rissa in discoteca

Palermo - Un ragazzo di 20 anni è morto questa notte a seguito di una violenta rissa scoppiata nella discoteca Medusa di Balestrate, in via Palermo. Il giovane è deceduto all’ospedale di Partinico dove era arrivato in condizioni disperate.

Il ventenne sarebbe stato coinvolto in una violenta lite scoppiata tra un folto numero di ragazzi, almeno sei, all'interno della discoteca. L’aggressione sarebbe poi proseguita all’esterno del locale, in strada, dove il giovane avrebbe urtato violentemente la testa a terra probabilmente dopo aver ricevuto una spinta o un colpo. Inutile la corsa in ospedale a Partinico. Per il 20enne non c’è stato nulla da fare.

La vittima dell’omicidio a Balestrate è Francesco Bacchi, 20 anni, figlio di Benedetto Nini Bacchi, il re delle scommesse on line e finito nell’inchiesta Game Over. Francesco sarebbe stato ucciso nel corso di una rissa in discoteca. Iniziata nel locale e finita fuori. Pare come scrivono sui social per dividere due che stavano litigando.

La Procura di Palermo, diretta da Maurizio de Lucia, ha delegato le indagini ai carabinieri della compagnia di Partinico che stanno interrogando i testimoni per identificare i responsabili e visioneranno le immagini delle videocamere di sorveglianza del locale.

L'ultimo episodio in ordine di tempo risale al 21 dicembre scorso quando davanti alla discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi, al culmine di una rissa, fu ucciso con colpi di pistola l'ex giocatore di calcio Rosolino Celesia, di 22 anni. Dell'omicidio si è autoaccusato un ragazzo di 17 anni che si trova attualmente in carcere dopo essere stato fermato insieme al fratello maggiorenne.