Palermo, scontro moto-auto in via Olio di Lino: muore un 48enne

Palermo - Incidente mortale questa mattina a Palermo. Un 48enne, Silvestre Maniscalco, è morto in seguito ad un incidente in via Olio di Lino. L'uomo era in sella ad una moto quando per cause in corso d'accertamento si è scontrato contro un'auto, un'Alfa Romeo. Sul posto un'ambulanza ma i sanitari non hanno potuto fare altro che accertare la morte.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia municipale e gli uomini di Interventa che hanno effettuato i rilievi in via Olio di Lino. Gli agenti della polizia municipale hanno richiesto una seconda ambulanza del 118 per una persona che ha assistito all’incidente ed è stata colta da malore.

E intorno alle 13 un altro incidente si è verificato a piazza Europa, di fronte alla scuola media Antonino Pecoraro. Un uomo in sella ad uno scooter è stato centrato da un'auto. Per lo scooterista lievi ferite ad una gamba che è rimasta incastrata sotto il proprio mezzo. Il traffico è andato in tilt.