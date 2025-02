Palermo, si schianta contro un palo e muore: la vittima è Vito Ilarda

Palermo - Aveva 69 anni e si chiamava Vito Ilarda, l’uomo che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Ernesto Basile a Palermo. Alla guida della sua Opel, ha perso il controllo del veicolo, finendo contro un palo della luce e un cartellone pubblicitario.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare l’uomo utilizzando un defibrillatore. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano e per Vito Ilarda non c’è stato nulla da fare. Non si esclude che l’uomo possa aver avuto un malore prima di perdere il controllo dell’auto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, gli agenti dell’infortunistica stradale, il magistrato di turno e la polizia scientifica. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Dai primi accertamenti, sembra che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto. La polizia scientifica sta esaminando il corpo prima di restituirlo alla famiglia.