Palermo, studentessa spagnola violentata in via Roma. Arrestato un 20enne

Palermo - I carabinieri della stazione di piazza Marina hanno arrestato un 20enne, già noto alle forze di polizia, accusato di violenza sessuale e di furto ai danni di una 22enne spagnola, domiciliata in Italia per motivi di studio. La sera del 26 aprile, mentre percorreva via Roma per fare rientro presso la sua abitazione, la studentessa è stata dapprima seguita e, poi aggredita dall’indagato, il quale approfittando di un tratto di strada non illuminato l’ha immobilizzata e l’ha abusata. La giovane, dopo essere riuscita a divincolarsi dalla presa dell’uomo, è stata soccorsa da un conoscente che ha chiesto aiuto chiamando il 112. Sono intervenuti un’ambulanza e i carabinieri. Attraverso la visione delle immagini registrate da alcune telecamere lungo il tragitto percorso dalla vittima e grazie anche alla dettagliata descrizione del ragazzo, i militari sono riusciti a identificare il presunto autore della violenza che è stato rintracciato nel suo domicilio e, su disposizione della procura di Palermo, trasferito in carcere al Pagliarelli.

Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto, applicando al 20enne, originario della Tunisia, la misura cautelare della custodia in carcere.