Palo della pubblica illuminazione crolla sulla folla in piazza, feriti

Letojanni, Messina - Tragedia sfiorata a Letojanni in serata quando nella centralissimo piazza Durante un palo della pubblica illuminazione è crollato travolgendo alcune persone. Almeno tre le persone ferite, tra cui una donna, le cui condizioni sarebbero quelle più preoccupanti. Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto e perché il palo sia crollato travolgendo diverse persone che si trovavano in piazza. Sulla vicenda indagano i carabinieri.