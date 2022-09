Panarea, ambulanza elettrica scarica: passanti la spingono a braccia VIDEO

Panarea, Lipari - L'ambulanza elettrica si scarica con unA paziente grave a bordo e viene spinta a fatica dai passanti, mentre l'elisoccorso arriva dopo 4 ore dalla chiamata: macchina dei soccorsi in panne sabato sera a Panarea, dove i familiari di una donna con febbre e forti dolori intestinali hanno chiesto - con l'ausilio della guardia medica locale - l'intervento dell'elicottero del 118, arrivato sull'isola delle Eolie in forte ritardo perchè impegnato in un altro intervento a Salina.

In tutta la Sicilia, infatti, ci sono solo 3 elicotteri notturni disponibili. Come se non bastasse, l'ambulanza elettrica che doveva trasportare la signora alla pista di volo - da poco rientrata a Panarea dopo la revisione -, si è fermata ed è stata spinta a mano dagli abitanti. Finalmente, intorno alle 23 di notte, la paziente - di cui non si conoscono le attuali condizioni di salute - è stata trasportata all'ospedale "Papardo" di Messina.