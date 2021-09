Panificio esplode, nessun ferito ma edificio distrutto FOTO | VIDEO

Valdina - Una violenta esplosione, per fortuna senza alcun ferito, è avvenuta oggi intorno alle ore 13 in un noto panificio di Valdina, nel messinese, in frazione Fondachello. Vigili del fuoco e forze dell’ordine stanno accertando le cause della deflagrazione, attribuibili molto probabilmente al malfunzionamento di una bombola di gas. Ingentissimi i danni alla struttura, come si vede dalle immagini girate sul posto da una testata locale.