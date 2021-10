Pantelleria, perse il marito nel tornado: l'anziana decide di seguirlo

Pantelleria - Giuseppa di Martino, la moglie 85enne di Ignazio Alfieri - una delle due vittime della tromba d’aria che lo scorso 10 settembre ha investito Pantelleria - si è suicidata buttandosi dal molo del porto.

«Non posso vivere senza mio marito», ha lasciato scritto in un biglietto. A dare l'allarme è stato un passante, ma i militari del Capitaneria di Porto non hanno potuto far altro che recuperare in mare il corpo senza vita. Solo qualche settimana fa sell’isola trapanese si era suicidata un'altra persona anziana.