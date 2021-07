Papa, 3 ore sotto ai ferri: come sta oggi

Roma - "Ha reagito bene" riporta il sintetico bollettino medico di Papa Francesco, rilasciato a tarda sera dal policlinico Gemelli dove, ieri pomeriggio, Bergoglio si è sottoposto a un intervento al colon. Una operazione “programmata e di routine” l’hanno definita in Vaticano, ma che in realtà è durata ben 3 ore. Sottoposto ad anestesia generale, la convalescenza del pontefice - 85 anni il prossimo dicembre - non sarà brevissima: il ricovero durerà ancora per almeno 5 giorni, mentre per ristabilirsi completamente occorreranno un paio di settimane.

La prima notte in ospedale, nella stessa stanza che ospitò più volte Wojtyla, è trascorsa tuttavia in maniera tranquilla e senza complicazioni. Qualcosa si poteva presagire, molti osservatori fanno notare infatti come negli ultimi due Angelus a San Pietro, Francesco abbia insistito più del solito sulla necessità di pregare per lui: "Vi chiedo di pregare per il Papa, in modo speciale. Il Papa ha bisogno delle vostre preghiere, grazie, so che lo farete". Ottimismo e fiducia non gli mancano e anche dal letto Francesco guarda già a quando si sarà ristabilito, annunciando un prossimo viaggio a settembre in Ungheria e Slovacchia.