Parcheggiatori abusivi, ma in divisa (falsa). 1,50 euro l’ora con ricevuta

Siracusa - Gli agenti della polizia di Stato e municipale hanno denunciato due siracusani di 38 e 21 anni per concorso in truffa e sostituzione di persona: utilizzando artifici e raggiri, ingannavano le persone simulando la qualifica di parcheggiatori autorizzati, anche attraverso l'utilizzo di un abbigliamento assimilabile a una divisa, munito di loghi, pettorine e scritte. A uno dei due è stata contestata anche la contravvenzione per inosservanza del daspo urbano, già emesso dal Questore di Siracusa.

Il blitz "interforze" è avvenuto oggi nell'area di sosta antistante il parco archeologico della Neapolis, frequentato da molti turisti: i due sono stati sorpresi mentre rilasciavano tickets con la dicitura "Città di Siracusa Parking - Cooperativa Angeli del traffico". Si spacciavano così per posteggiatori ufficiali e autorizzati, tramite il rilascio di ricevute senza valore che intimavano perfino di esibire sul parabrezza, così da controllare il rispetto del tempo pagato: un euro e cinquanta la tariffa oraria.