Parrucchiere di 26 anni ucciso in strada, l’ex compagno di scuola confessa

Ancona - Ha ammesso tutto Mattia Rossetti, il 26enne arrestato ieri pomeriggio per omicidio volontario dopo aver ucciso Michele Martedì, suo coetaneo ed ex compagno di scuola, preso a coltellate in via Maggini, mentre stava rientrando nella propria abitazione: sono almeno 9, al primo esame, quelle sferrate sul suo corpo. I due, anconetani, si conoscevano e si frequentavano da anni. Sottoposto a un lungo interrogatorio, l’assassino ha confessato ai carabinieri di avere aggredito e ucciso l’ex amico, sostenendo tranquillamente davanti al pm – come motivazione del gesto - di avere dei “problemi psichici”. Gli inquirenti sono arrivati a Rossetti anche grazie ai suoi profili social, dove aveva pubblicato un video pieno di insulti e accuse farneticanti nei confronti della vittima. Non gli è servito nascondersi a casa di alcuni parenti, che rischiano ora l’accusa di favoreggiamento: quando i militari l’hanno scovato aveva ancora con se l’arma del delitto, sporca di sangue.