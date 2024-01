Parte da Pozzallo con 15 chili di cocaina: lo arrestano all'arrivo a Malta

La Valletta - Un rumeno è stato arrestato dalla polizia di Malta al suo arrivo da Pozzallo dopo essere stato trovato in possesso di 15 chili di cocaina. Secondo la polizia la droga, per un valore stimato in circa due milioni di euro, era destinata al mercato locale.

La Polizia ha identificato una Volkswagen Touareg, appena arrivata a Malta dal catamarano proveniente dalla Sicilia. A bordo del veicolo sono stati trovati pacchi di cocaina. Infatti, dalla perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti i quindici pacchi contenenti la droga. Indagini sono ancora in corso.