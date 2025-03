Partinico, arrestati Leonardo e Antonino Failla: sono accusati dell'omicidio del fruttivendolo

Partinico, Palermo - La squadra mobile e i carabinieri di Palermo hanno fermato con l’accusa di omicidio preterintenzionale Leonardo e Antonino Failla, 43 e 30 anni. I due fratelli, ieri sera, hanno avuto una violenta lite in strada, a Partinico, con un fruttivendolo, Gioacchino Vaccaro di 45.

Dopo la discussione l’uomo è andato in ospedale per farsi medicare, ma ha avuto un malore ed è morto. La dinamica della vicenda è ancora tutta da accertare. Tra le ipotesi c’è che la vittima sia morta per una emorragia interna provocata dalle percosse.