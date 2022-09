Partinico, rapinatori ubriachi gli tolgono pure le mutande

Partinico, Pa - Picchiato con una transenna, rapinato e lasciato per strada nudo in piena notte. Due pregiudicati palermitani di 23 e 30 anni, sono stati arrestati lunedì notte dalla polizia a Partinico con l'accusa di rapina aggravata in concorso: "Forse ubriachi - dicono dalla Questura - hanno percosso un 34enne con una transenna in ferro ed altri oggetti contundenti. Poi l'uomo è stata denudato, e gli hanno portato via 50 euro e un pacchetto di sigarette".

L’allarme sarebbe stato lanciato alla polizia dalla stessa vittima che, nonostante fosse ferita e stordita, a riuscire a rivestirsi alla bell'e meglio e a raggiungere a piedi il commissariato, raccontando l'aggressione. Nel giro di pochi minuti la polizia ha rintracciato e arrestato la coppia di delinquenti che si aggirava nel centro del paese, ancora in preda ai fumi dell'alcol. Il malcapitato ha riportato escoriazioni alle braccia e al volto.