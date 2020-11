Partita a calcio in centro città, arrivano i carabinieri

Napoli - Nuova partita di calcio in Piazza Mercato, nel pieno centro storico di Napoli, come già avvenuto e denunciato dai residenti domenica scorsa, nel primo giorno di zona rossa. Ieri pomeriggio però sono ma stavolta arrivano i carabinieri, sempre su segnalazione dei cittadini del quartiere.

I militari della compagnia Stella hanno interrotto il match ma la maggior parte dei ragazzi, una decina circa, erano già fuggita alla loro vista sparpagliandosi nei vicoli. Portandosi via il pallone. Solo due “calciatori” sono stati acciuffati e multati per violazione delle norme anti Coronavirus. Le due porte utilizzate per l’incontro sono state sequestrate.