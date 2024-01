Alcamo - Sono arrivati in casa ad Alcamo per soccorrere una mamma che doveva partorire. La donna di 22 anni aveva chiamato perché le si erano rotte le acque e il travaglio era iniziato. Ma medici e infermieri del 118 si sono resi conto che il travaglio era ormai in stadio avanzato e così hanno deciso di fare partorire in casa la donna.

Mamma e figlia sono state portate nel reparto di ginecologia dell’ospedale Civico di Partinico. È il primogenito. Stanno tutti bene.