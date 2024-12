Partorito in strada e abbandonato: prime richieste di adozione per il piccolo Ivan

Palermo - È stato chiamato Ivan il neonato partorito in strada a Palermo e soccorso dalla polizia, insieme alla madre, originaria dell'Uruguay, senza fissa dimora e con problemi di dipendenza. Ed è stato affidato dalla procura per i minorenni al direttore sanitario dell'ospedale Buccheri La Ferla, dopo che la donna aveva deciso il suo nome e, colpo di scena in una fiaba che sembrava aver avuto un lieto fine, aveva scelto di abbandonarlo, lasciando l'ospedale e facendo perdere le sue tracce. Così per lui sono arrivate le prime richieste di adozione.

Sarebbero al momento due le coppie che hanno chiesto in adozione il neonato, scrivendo direttamente all'ospedale per manifestare questa volontà, nonostante a decidere la sorte di Ivan sarà il tribunale per i minorenni di Palermo. Intanto, il piccolo, che al momento del suo ritrovamento era in buone condizioni, dopo le dimissioni dal nosocomio, potrebbe venir affidato a una struttura specializzata o a un nucleo familiare.

"Ivan, come ha deciso di chiamarlo la mamma, sta bene ed è tenuto sotto osservazione dai medici del reparto e dagli infermieri - diceva Dario Vinci, il direttore sanitario del Buccheri La Ferla. - Non si trova in un reparto intensivo e al momento non sembra che abbia alcuna patologia. E' ovvio che faremo tutti i controlli specialistici proprio alla luce di una gravidanza trascurata. Il bambino è stato affidato al direttore sanitario, non gli manca nulla. E' circondato dall'amore dei medici e degli infermieri ed ha tutto quello che gli necessita visto che riceviamo sempre tante donazioni per i bimbi meno fortunati". Provvidenziale per Ivan era stato l'allarme prontamente lanciato da un residente, che aveva udito le urla della madre durante il parto e l'aveva vista con il piccolo in braccio: chiamando le forze dell'ordine ha permesso i soccorsi.