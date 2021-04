Pasqua blindata: controlli a tappeto, in Sicilia fuggi fuggi dai party

Ragusa - La sensazione (errata) di impunità e di passato pericolo è molto forte, in queste giornate, soprattutto tra i più giovani: 111.202 persone controllate in tutta Italia solo sabato - primo dei tre giorni di lockdown nazionale - con 2.643 sanzioni e 12 denunce, più 14.797 esercizi commerciali ispezionati, con 88 titolari multati e 34 chiusure. I dati della domenica di Pasqua devono ancora essere pubblicati dal Viminale ma difficilmente saranno di meno: contando anche quelli di oggi, Pasquetta, in tutto i controlli sul territorio nazionale supereranno quota 300mila. Con posti di blocco sulle strade e luoghi di svago pattugliati, le infrazioni si sono spostate nelle abitazioni private.

Ad Avola, in provincia di Siracusa, i carabinieri hanno sorpreso sabato notte un gruppo di giovani che con il bicchiere in mano si aggirava all'esterno di un'abitazione privata da cui proveniva musica ad alto volume: in tutto sono stati sanzionati 11 ragazzi tra quelli che hanno provato a scappare. Lo stesso a Palermo, dove i militari hanno interrotto un rave party sulla spiaggia nel complesso dell’Arenella. Qui i ragazzi erano almeno un centinaio e, all’irruzione delle forze dell’ordine, è scattato un gigantesco fuggi fuggi: i carabinieri sono riusciti ad acciuffarne solo 7. Una dozzina di multe anche a Messina, ai danni di altrettanti avventori rintanati in un circolo ricreativo a giocare a scommesse clandestine. Catania era stato organizzato nientemeno che un torneo di calcio con tanto pubblico: identica scena all’arrivo dei carabinieri, con spettatori e calciatori a darsela a gambe levate. Qui sono state una ventina le multe.