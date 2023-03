Passeggero si sente male sul volo per Palermo, aereo atterra a Napoli

Napoli - Un aereo proveniente da Venezia e diretto a Palermo è stato dirottato a Napoli per consentire a un passeggero che ha avuto un malore di essere soccorso dai sanitari. Il volo della compagnia Ryanair era partito dall'aeroporto della città lagunare alle 5.40. L'arrivo a Punta Raisi era previsto per le 7.20. Dopo il decollo, però, è scattata la procedura d'emergenza per la persona che si è sentita male. Il pilota ha così deciso di fare una deviazione verso Capodichino.

L'aereo è successivamente ripartito per Palermo ed è atterrato all'aeroporto Falcone e Borsellino alle 8.