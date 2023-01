Pauroso incendio in una palazzina a Catania, corpo carbonizzato

Catania - Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in una palazzina in viale Angelo Vasta, non molto lontano dall'ospedale Cannizzaro. Le fiamme hanno interessato un appartamento al primo piano e la mansarda sovrastante. Sul posto una squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord, con l'ausiolio di un'autoscala e di un'autobotte dalla Sede Centrale. All'interno di una delle due abitazioni è stato trovato un corpo totalmente carbonizzato, di cui al momento non si conosce l'identità anche se si sta cercando un 70enne che abita nello stabile e di cui non si hanno notizie. Sono stati i vicini di casa a chiamare i pompieri non hanno visto e capito cosa stava accadendo.

I vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza la struttura ed eseguendo rilievi per accertare le cause del rogo. Sul posto per le indagini sono presenti i carabinieri del comando provinciale di Catania.