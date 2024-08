Pozzallo - Rocambolesco incidente a Pozzallo alle 10:05 di stamani domenica 25 agosto al lungomare Raganzino.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre autovetture. Una Bmw di grossa cilindrata con targa anglosassone ha carambolato contro una macchina in transito e una in sosta.

I passeggeri della Bmw si sono dati alla fuga.

Ci sono feriti non gravi.

Sul posto i carabinieri.