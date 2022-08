Pauroso incidente a Scicli, cappotta un furgone nell'urto con un Suv. FOTO

Scicli - Pauroso incidente stradale poco dopo le 12,30 lungo la strada provinciale 42, la Modica-Scicli. Un furgone bianco, del servizio mensa, proveniente dall'ospedale Maggiore di Modica, nell'effettuare un sorpasso di un Mercedes ML vecchio modello, si è scontrato lateralmente con il Suv, cappottando su un fianco e finendo oltre un muretto a secco su un campo privato.

Il sinistro lungo la Modica-Scicli via Spana. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco, la polizia locale per i rilievi. Il conducente del furgone, ferito, è stato trasportato in ospedale a Modica.