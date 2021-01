Pavia, bimbo disabile muore soffocato sotto un cumulo di vestiti

Pavia - Un bambino autistico di otto anni, originario dell' Azerbaigian, è morto soffocato ieri notte in una comunità per richiedenti asilo a Cozzo, nel Pavese, schiacciato sotto un cumulo di vestiti caduti dall’armadio che aveva aperto. Inutile l’intervento dei soccorritori del 118: all’arrivo dell’ambulanza era già deceduto. Il piccolo risiedeva nella casa famiglia con sua madre: i carabinieri di Vigevano stanno cercando di chiarire se il bambino abbia avuto un malore o se sia rimasto ferito dalla caduta degli oggetti, ma non escludono ancora alcuna ipotesi.

La struttura è gestita dalla cooperativa Faber di Inveruno e ospita 21 persone, tra cui 8 bimbi con le madri, ma anche coppie in difficoltà e donne sole. "È stata la madre a dare l’allarme, ma non c’era più nulla da fare – spiega a La Provincia Pavese il presidente, Fabio Garavaglia -. All’interno della struttura c’erano tre nostri addetti, che sono intervenuti subito. Stiamo collaborando con le forze dell'ordine".