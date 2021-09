Scicli - Un giovane di 19 anni, proveniente dal un comune del basso siracusano, è riuscito a fuggire stamani dal reparto di psichiatria dell'ospedale Busacca di Scicli.

Scattato l'allarme, le forze dell'ordine si sono messe sulle sue tracce. La fuga alle 6,30 del mattino. Il giovane è affetto da disturbi psichici e i familiari avevano deciso il ricovero per evitare che compisse atti autolesionistici. Il giovane è stato rintracciato dopo 5 ore e riportato in ambulanza in ospedale.