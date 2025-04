Paziente ricoverato ruba in ospedale dopo essersi intrufolato nella stanza del medico che lo cura

Augusta, Siracusa - I carabinieri della radiomobile della compagnia di Augusta hanno arrestato in flagranza di reato un 50enne per un furto aggravato commesso all’interno dell’ospedale Muscatello di Augusta. L’uomo con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, mentre era ricoverato presso la struttura ospedaliera, è stato identificato quale autore del furto di un computer portatile e di alcune carte di credito sottratte dall’ufficio di un medico. I carabinieri erano stati chiamati da alcuni dipendenti dell’ospedale che avevano notato un degente che si aggirava per uffici e spogliatoi dove alcuni armadietti sembravano essere stati forzati e rovistati. Grazie a quanto riferito da alcuni dipendenti e pazienti, l’uomo è stato identificato e fermato e la refurtiva, che nel frattempo era stata occultata in una botola all’esterno del reparto, è stata recuperata e restituita ai proprietari.

L’arresto è stato convalidato.