Pedofilia online a Catania: arrestato un tecnico informatico

Aveva in casa migliaia file di pedopornografia minorile: foto e video di scene di sesso, con bimbi in tenera età e perfino animali. Un 41enne tecnico informatico catanese è stato arrestato dalla Polizia Postale etnea in flagranza di reato, nella sua abitazione, per detenzione e divulgazione di immagini raccapriccianti sul web.

L'indagine è scattata da una segnalazione partita nientemeno che dagli Stati Uniti, dal National Centre for Missing Exploited Children, e suffragata dal Centro nazionale di contrasto della di Roma. Ingente il sequestro di cd, dvd, hard disk, tablet e altri dispositivi fissi e mobili contenenti i file incriminati. Il gip ha disposto gli arresti domiciliari, mentre il materiale sarà analizzato dagli esperti per appurare le sue modalità di acquisizione e identificare le vittime e gli altri orchi tra i contatti in Rete dell’uomo.