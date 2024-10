Catania - Una persona è morta in un Incidente mortale che si è verificato in serata in via Sebastiano Catania nel quartiere Nesima a Catania. Secondo una prima ricostruzione la vittima stava attraversando quando è stata centrata da un’auto. L’automobilista si è fermato ed è sotto choc. Sul posto sono giunti i soccorsi ma purtroppo per la persona travolta non c’è stato nulla fare.

Aveva 67 anni.