Siracusa - Incidente stradale, poco prima delle 22 di ieri, in viale Paolo Orsi. Un uomo a piedi, un clochard che stava attraversando la strada, è stato preso in pieno da una moto che dopo non si è fermata a prestare soccorso.

Il pedone, a causa delle gravissime ferite riportate, è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Umberto I. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.