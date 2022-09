Pensionati (a 35 anni) ubriachi molestano passanti e picchiano carabinieri

Palma di Montechiaro, Ag - Hanno esagerato con l'alcol e in via Rosolino Pio, nel centro di Palma di Montechiaro, hanno iniziato ad infastidire i passanti. All’arrivo dei carabinieri, chiamati dai pedoni, prima si sono rifiutati di farsi identificare, poi - in evidente stato di alterazione psicofisica - si sono scagliati contro i militari dell'Arma aggredendoli.

E’ accaduto lunedì pomeriggio, ma la notizia è stata divulgata ai media soltanto oggi. Protagonisti due giovanissimi pensionati, di appena 50 e addirittura 35 anni, entrambi palmesi: sono stati arrestati per i reati di violenza, resistenza, lesioni a Pubblico ufficiale e danneggiamento. Attualmente sono entrambi ai domiciliari.