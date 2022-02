Pensionato 80enne schiaffeggia la cognata, denunciato

Grotte, Ag - Scoppia un litigio per dissidi familiari e aggredisce la cognata, rifilandole due schiaffi sul visto. Un pensionato, ottantenne, di Grotte è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per il reato di percosse.

A presentarsi ai carabinieri della stazione cittadina, per formalizzare la querela di parte, è stata la vittima, una 62enne grottese. La donna ha ricostruito l’aggressione, dalla linearità elementare: dopo una discussione per dei pregressi motivi familiari, l’anziano l’ha presa a sberle.