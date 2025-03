Peppe Giurdanella, funerali da fissare, Procura decide se fare autopsia

Modica - La procura della Repubblica di Ragusa sta valutando se disporre l'autopsia. La salma del 36enne modicano non è stata restituita ai familiari e per tale ragione non sono stati ancora fissati i funerali.

Peppe Giurdanella ha perso la vita sabato scorso in contrada Bussello, a causa di un incidente stradale. La salma è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria che deciderà se dare incarico a un medico legale per l'autopsia verosimilmente nelle prossime ore. Giurdanella si stava recando a Palazzolo per seguire la squadra del Modica calcio, una delle sue grandi passioni. La sua auto si è scontrata con un autocarro. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il suo corpo dalle lamiere. Sul posto era stato chiamato l'elisoccorso ma il cuore di Peppe aveva già cessato di battere.