È Peppe Giurdanella il 36enne morto nell'incidente dell'auto contro l'autocarro. FOTO

Modica - È Peppe Giurdanella la vittima dell'incidente mortale avvenuto oggi all'ora di pranzo in contrada Bussello tra Modica e Ragusa. Giuseppe aveva 36 anni lascia la moglie e due figli, di 5 e 8 anni. Faceva l'autista di camion all'Avimecc di Modica. A bordo della sua Golf stava andando a Palazzolo Acreide a vedere la partita del Modica calcio quando si è scontrato con un autocarro, all'altezza di contrada Bussello.

Nello scontro con l'autocarro, lungo una strada interna di campagna che permette di raggiungere Palazzolo Acreide in maniera agevole da Modica, Giurdanella è stato sbalzato con la sua Golf contro un muro restando in bilico tra la carreggiata e un terreno adiacente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere, la polizia stradale, i vigili urbani di Modica, che hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Putroppo, il medico atterrato in contrada Bussello non ha potuto constatare che il decesso dell'uomo.

Giurdanella era conosciuto a Modica per avere dedicato tutta la sua vita ai camion. Una passione nata da bambino e trasformata nel suo lavoro.