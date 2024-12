Per mesi mangiano al ristorante senza pagare

Palermo - I carabinieri di Palermo hanno eseguito un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di quattro indagati accusati di estorsione aggravata e atti persecutori. Le indagini sono scattate in seguito alla querela di un commerciante, gestore di un locale di ristorazione nella zona della stazione, per un’aggressione fisica subita da parte dei quattro. Esasperato dalla situazione, il commerciante ha trovato la forza di denunciare, ripercorrendo mesi di continue richieste estorsive. I quattro avrebbero preteso beni di consumo, minacciando gravi ritorsioni in caso di coinvolgimento delle forze di polizia.

In particolare, gli indagati consumavano e portavano via senza pagare cibo e bevande dal locale. In un caso, il ristoratore è stato aggredito per avergli chiesto di lasciare libero un tavolino del locale per far posto a dei clienti. Le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona e le testimonianze raccolte hanno permesso ai carabinieri di individuare i quattro, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare. Gli indagati sono Francesco Paolo Gennaro, 57 anni, Giacinto Gennaro, 41 anni, Piero Gennaro, 38 anni, e Samuele Gennaro di 21 anni. Per due di loro sono stati disposti gli arresti domiciliari, per gli altri due il divieto di avvicinamento al ristoratore che per mesi sarebbe stato vessato dai quattro parenti.