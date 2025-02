Percepiva la pensione della madre morta l'infermiere di Comiso che ha occultato il cadavere

Comiso - Truffa aggravata. La Polizia ha denunciato l'infermiere comisano 58enne che da quasi due anni ha percepito la pensione della madre 96enne morta intorno al marzo 2023.

L'occultamento del cadavere è stato scoperto grazie alla denuncia segnalazione di "un furto" che sarebbe avvenuto in quella abitazione, circostanza smentita dall'infermiere truffatore, che a questo punto però si è visto scoperto dagli agenti della Polstato.

È accaduto nella casa al pianterreno di via Righi. Ecco il comunicato della Polizia: "Nel primo pomeriggio odierno, personale del Commissariato di Comiso è intervenuto in una via centrale della città, ove vi era la segnalazione di un furto in atto in abitazione. Gli operatori sul posto hanno identificato il titolare dell’appartamento in questione, un infermiere di 58 anni il quale riferiva la notizia come non vera, ma l’ispezione dei locali ha permesso agli agenti di rinvenire in una camera da letto il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione. L’uomo ha riferito che il corpo era quello della anziana madre di 96 anni, deceduta nel marzo del 2023 per cause naturali, elementi confermati dal medico legale intervenuto per i rituali rilievi. Al termine degli accertamenti il già menzionato è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per i reati di occultamento di cadavere e truffa aggravata".