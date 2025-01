Percorre oltre un chilometro in retromarcia sulla Palermo-Catania

Palermo - Le altre auto gli sfrecciavano accanto ma lui continuava imperterrito a percorrere la Palermo-Catania in retromarcia e avrebbe continuato a farlo anche dopo l'arrivo di una pattuglia intervenuta per scongiurare il peggio. La polizia ha denunciato un automobilista messinese di 55 anni che nei giorni scorsi è stato sorpreso sull’A19, all’altezza di Scillato, mentre cercava di raggiungere lo svincolo procedendo al contrario lungo la corsia d’emergenza. A segnalare l’episodio sono stati altri automobilisti, impauriti da quella manovra azzardata che rischiava di causare un incidente.

"Vedendo il mezzo procedere in retromarcia e zigzagando - spiegano dalla questura - una pattuglia della sottosezione di Buonfornello ha intimato l’alt al conducente che però non ha aderito alla richiesta continuando per più di un chilometro finché non è stato raggiunto e bloccato". Una volta fermato gli agenti hanno sottoposto l'uomo a un controllo da cui è emerso che aveva la patente revocata. L’uomo è stato inoltre indagato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per rilevare un eventuale stato di agitazione (drug test) e per resistenza a pubblico ufficiale per non aver ottemperato all’alt polizia. Al termine dell’attività l’auto sulla quale viaggiava è stata sottoposta a sequestro.